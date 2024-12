Jemen: Šéf WHO bol na letisku v Saná, na ktoré útočil Izrael

New York 26. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok uviedol, že spolu so svojím tímom sa chystal nastúpiť do lietadla v jemenskej metropole Saná, ktorú ovládajú povstaleckí húsíovia, keď sa letisko stalo cieľom náletu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



"Veža riadenia letovej prevádzky, odletová hala — len niekoľko metrov od miesta, kde sme — a pristávacia dráha boli poškodené," napísal Tedros na sociálnej sieti. Zranenia podľa neho utrpel jeden člen posádky lietadla OSN, on sám a jeho kolegovia z WHO sú však v bezpečí. "Budeme musieť počkať, kým škody na letisku opravia, kým budeme môcť odísť," doplnil.



Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že útočila na infraštruktúru využívanú húsíami na letisku, ako aj na elektrárne a prístavy v oblastiach Jemenu, ktoré kontrolujú povstalci. Armáda na otázky o vyjadrení Tedrosa zatiaľ nereagovala, zverejnila však vyhlásenie, podľa ktorého má "schopnosti udrieť veľmi ďaleko od územia Izraela — presne, silno a opakovane".



Tedros uviedol, že tím OSN navštívil Jemen, aby rokoval o prepustení pracovníkov svetovej organizácie zadržaných húsíami. Cieľom cesty bolo tiež posúdiť zdravotnícku a humanitárnu situáciu v krajine, v ktorej panuje jedna z najväčších humanitárnych kríz na svete.