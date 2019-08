V Adene došlo k dvom explóziám, hlásia obete

Samovražedný atentátnik vošiel s vozidlom naloženým výbušninami do brány policajnej stanice krátko pred raňajším nástupom policajtov do služby.

Aden 1. augusta (TASR) - Životy troch policajtov si vo štvrtok vyžiadal samovražedný bombový útok na policajnú stanicu v prístavnom meste Aden na juhu Jemenu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojších úradníkov a očitých svedkov.



Podľa nich pri útoku, ku ktorému došlo v adenskej oblasti Šajch Usmán, utrpelo zranenia 20 ľudí vrátane troch civilistov.



Samovražedný atentátnik vošiel s vozidlom naloženým výbušninami do brány policajnej stanice krátko pred raňajším nástupom policajtov do služby.



K druhej explózii došlo vo štvrtok vo vojenskom tábore na západe Adenu, pri ktorej zahynulo alebo boli zranené desiatky policajtov, medzi nimi aj jeden vyšší veliteľ.



V Adene, v druhom najväčšom jemenskom meste, sídli medzinárodne uznávaná vláda. Tá bojuje so šiitskými povstalcami zvanými húsíovia, ktorí ovládajú metropolu Saná.



Vojna medzi týmito odbojnými šiitmi a vojakmi vernými sunnitskému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sa v Jemene vystupňovala v roku 2015, keď najvyšší štátny predstaviteľ ušiel do saudskoarabského exilu a vojensky začala v krajine zasahovať koalícia pod vedením Saudskej Arábie.