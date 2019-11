Jemen: Vláda a separatisti podpísali v Rijáde dohodu o deľbe moci

Rijád 5. novembra (TASR) - Medzinárodne uznaná jemenská vláda a separatisti z južného Jemenu, ktorých podporujú Spojené arabské emiráty (SAE), podpísali v utorok v Rijáde dohodu o deľbe moci. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Cieľom tzv. "rijádskej dohody" je zastaviť boje a súperenie medzi oboma stranami, ktoré spoločne s medzinárodnou koalíciou arabských krajín, vedenou Saudskou Arábiou, bojujú proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom.



"Táto dohoda otvorí novú éru stability v Jemene," povedal saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán počas podpisového ceremoniálu v Rijáde, ktorý v priamom prenose vysielala televízia al-Arabíja.



Práve do exilu v Rijáde utiekol v roku 2014 jemenský prezident Abd Rabbuh Mansúr Hádí po tom, ako húsíovia prevzali kontrolu nad hlavným mestom Saná.



Podpis dohody sa konal za účasti saudskoarabského korunného princa, jemenského prezidenta Hádího a korunného princa SAE šejka Muhammada ibn Zajda Nahajána, doplnila agentúra DPA.



Dohoda počíta s vytvorením novej vlády, ktorá sa spoločne s prezidentom Hádím bude môcť vrátiť do juhojemenského prístavného mesta Aden, dočasného hlavného mesta krajiny.



Z dohody, ktorú má k dispozícii agentúra AP, ďalej vyplýva, že separatisti súhlasili s rozpustením milícií — tie sa stanú súčasťou Hádího síl.



Aden v auguste po bojoch obsadili milície samozvanej separatistickej Južnej prechodnej rady (STC) podporovanej SAE.



Boje medzi vládnymi silami a juhojemenskými separatistami, ktorí roky bok po boku bojovali proti húsíjským povstalcom, zvyšovali obavy, že Jemen sa môže úplne rozpadnúť. Separatisti a vláda v minulých týždňoch viedli nepriame rozhovory sprostredkované Saudskou Arábiou.



V Jemene bojujú proti sebe húsíovia spriaznení s Iránom a koalícia na čele so Saudskou Arábiou, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Boje si vyžiadali už desaťtisíce obetí na životoch a vyvolali tiež vážnu humanitárnu krízu.