Jemen vyzval OSN, aby sa po razii húsíov presunula do Adenu

Saná 14. augusta (TASR) - Jemenská vláda vyzvala OSN, aby presťahovala svoju kanceláriu pre ľudské práva do mesta Aden po tom, čo jemenskí húsíovia obsadili jej kanceláriu v hlavnom meste Saná a zadržali desiatky zamestnancov medzinárodných organizácií. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



"Opätovne vyzývame misiu OSN, všetky agentúry OSN a medzinárodné organizácie pôsobiace v Jemene, aby okamžite presunuli svoje sídla do dočasného hlavného mesta Aden a oslobodených oblastí," uviedol v utorok na sociálnej sieti X minister informácií Muammar Alárjání.



Povstalci sa v septembri 2014 zmocnili hlavného mestá Saná a donútili medzinárodne uznanú vládu utiecť do Adenu.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (OHCHR) Volker Türk v utorok uviedol, že húsíovia 3. augusta nepovolene vstúpili do kancelárie OSN a prinútili zamestnancov, aby im odovzdali kľúče od nej a všetok majetok.



"K tomuto závažnému vývoju došlo takmer dva mesiace po vlne únosov, ktorú spustili milície húsíov," povedal Alárjání. Podľa neho ide o eskaláciu "represívnych opatrení povstaleckého hnutia voči medzinárodným a humanitárnym organizáciám pôsobiacim v oblastiach pod jeho kontrolou".



V júni húsíovia zadržali 13 pracovníkov OSN, jedného zamestnanca veľvyslanectva a viac ako 50 pracovníkov mimovládnych organizácií. Dvoch ďalších zamestnancov OHCHR zadržali v novembri 2021 a v auguste 2023.



Húsíovia tvrdia, že zadržali členov "izraelsko-americkej špionážnej siete", ktorá podľa nich operovala pod zásterkou humanitárnych organizácií. OHCHR toto tvrdenie odmieta.



Alárjání vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "prijalo prísne a odstrašujúce opatrenia zodpovedajúce zločinom spáchaným milíciami húsíov", a aby na nich vyvinulo nátlak na prepustenie zadržaných pracovníkov. Zároveň žiada, aby začalo označovať húsíov za "globálnu teroristickú organizáciu".



Vojna v Jemene si vyžiadala státisíce obetí a zapríčinila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Boje sa výrazne zmiernili od apríla 2022, keď OSN vyjednala šesťmesačné prímerie.