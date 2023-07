Jemenská polícia zadržala dve osoby podozrivé z vraždy zamestnanca WFP

Saná 23. júla (TASR) - Jemenská polícia v sobotu zadržala dvoch podozrivých z vraždy zamestnanca organizácie Svetový program výživy (WFP), ktorý do Jemenu pricestoval len nedávno, aby prevzal post šéfa WFP v provincii Taiz na juhozápade krajiny.



Ako informovala tlačová agentúra AFP, pre údajnú účasť na vražde Muajáda Hamajdího jemenská polícia zadržiava aj ďalších desať osôb.



K útoku došlo v piatok v meste Tubah, keď Hamajdího vážne postrelili dvaja ozbrojenci. Muž zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Útočníci z miesta činu ušli.



Jordánec Hamajdí bol ďalším humanitárnym pracovníkom zabitým v Jemene, ktorý sa od roku 2014 zmieta v občianskej vojne.



Vedenie WFP útok na svojho zamestnanca rozhodne odsúdilo. V telefonáte so šéfkou WFP Cindy McCainovou jemenský premiér Maín Abd al-Malik Saíd vyhlásil, že páchatelia sa budú zodpovedať za "teroristický zločin", ktorý spáchali.



Zopakoval záväzok svojej vlády zaistiť bezpečnosť humanitárnych organizácií pôsobiacich v tejto vojnou zmietanej krajine.



Hamajdí pracoval pre WFP 18 rokov, pričom okrem Jemenu pôsobil aj v Sudáne, Sýrii a Iraku.



Jemen sa zmieta v občianskej vojne od roku 2014, keď sa Iránom podporovaní húsijskí povstalci prehnali veľkou časťou severu krajiny a obsadili hlavné mesto Saná, čím prinútili medzinárodne uznávanú vládu odísť do exilu.



O rok neskôr vstúpila do konfliktu na strane jemenskej vlády koalícia vedená Saudskou Arábiou a v nasledujúcich rokoch sa konflikt v Jemene zmenil na zástupnú vojnu medzi Saudskou Arábiou a Iránom, hlavným zahraničným podporovateľom húsíov.



Konflikt v Jemene spôsobil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete a zabitých v ňom bolo viac ako 150.000 ľudí - ozbrojencov i civilistov.