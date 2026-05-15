Jemenská vláda a húsíovia sa dohodli na výmene vojnových zajatcov
Hovorca koalície vedenej Rijádom objasnil, že strany sa dohodli na prepustení 1750 väzňov vrátane 27 osôb z koaličných jednotiek.
Autor TASR
Saná 15. mája (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia, ktorí kontrolujú severný Jemen, a medzinárodne uznávaná jemenská vláda sa vo štvrtok dohodli na výmene 1600 zajatcov. K tejto dohode došlo na rokovaniach pod záštitou OSN v Ammáne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Strany sa dohodli na prepustení viac ako 1600 osôb zadržaných v súvislosti s konfliktom - bezprecedentný počet v histórii súčasného konfliktu v Jemene,“ povedal po stretnutí vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg.
Podľa Grundberga ide o výsledok 15 týždňov intenzívnych rokovaní pod záštitou OSN v Jordánsku. Zároveň je to podľa jeho slov chvíľou hlbokej úľavy pre tisíce Jemenčanov, ktorí dlho čakajú na návrat svojich blízkych. „Vytrvalá a odvážna obhajoba rodín zadržiavaných bola kľúčová pri tom, že sme sa dostali až sem,“ dodal.
AFP konštatuje, že k tejto dohode došlo napriek napätiu medzi Iránom - podporovateľom húsíov - a Saudskou Arábiou, ktorá naopak podporuje medzinárodné uznanú vládu Jemenu.
Hovorca koalície vedenej Rijádom objasnil, že strany sa dohodli na prepustení 1750 väzňov vrátane 27 osôb z koaličných jednotiek, medzi ktorými je sedem občanov Saudskej Arábie.
Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) uviedol, že v roku 2020 došlo v Jemene k výmene viac ako 1000 zajatcov a v roku 2023 išlo o 900 osôb.
MVČK bude mať na starosti aj novo oznámenú výmenu, ktorú označil za kľúčový krok vpred. „Spoliehame sa na všetky strany, že poskytnú plnú spoluprácu, aby sme mohli začať prípravy na implementáciu dohody a zabezpečili plynulý priebeh procesu,“ povedala Christine Cipollová, vedúca delegácie MVČK v Jemene.
