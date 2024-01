Jemenská vláda: Za konfrontáciu v Červenom mori sú zodpovední húsíovia

Saná 12. januára (TASR) - Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu v piatok vyhlásila, že zodpovednosť za zavlečenie Jemenu do konfrontácie v Červenom mori nesie húsíjská militantná skupina podporovaná Iránom.



Podľa americkej spravodajskej televízie CNN sa to uvádza v piatkovej tlačovej správe jemenského ministerstva zahraničných vecí, ktorou reagovalo na letecké údery Spojených štátov a ich spojencov na pozície húsíov v Jemene, podniknuté v rámci odvety za húsíjské útoky na lode plaviace sa v Červenom mori.



Saudskou Arábiou podporovaná jemenská vláda uviedla, že táto vojenská eskalácia v oblasti "ohrozuje bezpečnosť a bezpečnosť medzinárodnej plavby", dodala CNN.



Americká televízia dodala, že v Jemene už takmer desať rokov zúri občianska vojna. Začala sa v roku 2014, keď húsíjské povstalecké jednotky zaútočili na hlavné mesto Saná a zvrhli medzinárodne uznávanú a Saudskou Arábiou podporovanú vládu, čo vyvolalo občiansku vojnu.



Konflikt prerástol do vojny v roku 2015, keď doň - v snahe poraziť húsíov - zasiahla koalícia vedená Saudskou Arábiou. Aj po vyše ôsmich rokoch, ktoré odvtedy uplynuli, húsíovia naďalej ovládajú veľkú časť územia Jemenu. Znepriatelené strany v roku 2022 podpísali prímerie, ktoré po šiestich mesiacoch vypršalo, ale bojujúce strany o viac-menej dodržiavajú aj naďalej.



Vojna v Jemene si už vyžiadala vyše 150.000 obetí a ďalšie desaťtisíce ľudí zomreli hladom či na epidémie cholery. Podľa OSN tak zapríčinila jednu z najväčších humanitárnych katastrof na svete. Často býva označovaná za zástupnú vojnu medzi súperiacimi regionálnymi mocnosťami - Saudskom Arábiou a Iránom.



Húsíjskí povstalci napojení na Irán začali v rámci podpory Palestínčanov v ich konflikte s Izraelom útočiť na námorné trasy v Červenom mori a podnikať dronové a raketové útoky na Izrael. Deklarovali, že tieto útoky nezastavia, kým izraelská armáda neskončí svoju ofenzívu v Pásme Gazy.



Neskôr vyhlásili, že budú útočiť aj na lode smerujúce do Izraela, a varovali medzinárodné lodné spoločnosti pred využívaním izraelských prístavov.



V reakcii na túto eskaláciu Spojené štáty a Británia uskutočnili v noci na piatok desiatky leteckých útokov na vojenské ciele húsíov, pripomenula agentúra Reuters.