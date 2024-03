Jemenskí húsíovia majú údajne k dispozícii hypersonickú strelu

Dubaj 15. marca (TASR) - Jemenskí povstalci podporovaní Iránom tvrdia, že úspešne otestovali novú hypersonickú strelu. Tento typ zbrane by mohol potenciálne eskalovať ich útoky na námornú dopravu v oblasti Červeného mora a okolitom regióne, informuje agentúra AP.



Správu o údajnom teste hypersonickej zbrane jemenskými vzbúrencami, tzv. húsíami, priniesli ruské štátne médiá a jej pravdivosť zatiaľ nebola potvrdená.



Raketové sily húsíov "úspešne otestovali strelu, ktorá je schopná dosiahnuť rýchlosť Mach 8 (osemnásobok rýchlosti zvuku) a je poháňaná pevným palivom," povedal nemenovaný vojenský predstaviteľ blízky jemenským povstalcom, ktorého citovala ruská agentúra RIA Novosti.



Húsíovia podľa citovaného zdroja "plánujú začať výrobu tejto strely, aby ju mohli používať na útoky v Červenom mori a Adenskom zálive, ako aj na ciele v Izraeli".



V prípade, ak by jemenskí šiitskí vzbúrenci skutočne disponovali takýmito raketami, bolo by ich ťažšie zneškodniť protivzdušnými systémami, aké majú k dispozícii USA a ich spojenci vrátane Izraela. Hypersonické strely majú totiž schopnosť manévrovať počas letu, čo v kombinácii s vysokou rýchlosťou komplikuje ich odhalenie a likvidáciu.



Irán, ktorý je hlavným podporovateľom húsíov, tvrdí, že hypersonické strely sú súčasťou jeho vojenského arzenálu. Teherán napriek početným dôkazom popiera, že by vyzbrojoval jemenských vzbúrencov, ale podľa expertov im dodáva aj rakety využívané pri súčasných útokoch. Hypersonickými strelami podľa vlastných tvrdení disponuje aj Rusko, ktoré je spojencom Iránu.



Iránom podporovaní húsíjskí povstalci útočia na obchodné lode v Červenom mori od vlaňajšieho novembra. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a militantmi z Hamasu.



Na útoky húsíov, ktoré spôsobili, že niektoré lodné spoločnosti sa začali vyhýbať preprave cez Červené more a volia dlhšiu trasu okolo južného cípu Afriky, reagovali americké a britské sily ostreľovaním povstaleckých pozícií v Jemene.



Vodca húsíov vo štvrtok vyhlásil, že jeho sily začnú útočiť aj na lode smerujúce k južnému cípu Afriky. Doposiaľ pritom útočili prevažne na plavidlá prechádzajúce trasou cez Červené more smerom k Suezskému prieplavu. Nie je pritom jasné, ako by takéto útoky chceli uskutočniť, keďže nedisponujú námorníctvom ani zbraňami schopnými zasiahnuť ciele ďaleko v Indickom oceáne. V minulosti sa však húsíovia prihlásili k viacerým útokom, za ktorými zrejme v skutočnosti stál Irán.