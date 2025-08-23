Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jemenskí húsíovia odpálili raketu na Izrael

ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa armády raketa vypálená z Jemenu sa počas zostupu pravdepodobne rozpadla vo vzduchu. Izraelské letectvo vyslalo niekoľko stíhačiek, ktoré mali fragmenty zasiahnuť ešte počas letu.

Autor TASR
Tel Aviv, 23. augusta (TASR) – Na územie Izraela bola počas noci z piatka na sobotu odpálená raketa z územia Jemenu, za útokom údajne stoja jemenskí húsíovia. Informovali o tom Izraelské obranné sily (IDF), podľa ktorých sa raketa pravdepodobne rozpadla ešte počas letu. TASR správu prevzala od televíznej stanice Sky News.

Po odpálení rakety zazneli varovné sirény vo „viacerých oblastiach“ krajiny. IDF uviedli, že podnikli „niekoľko pokusov o zachytenie“ strely.

Dostali sme hlásenia o dopade úlomkov v centrálnych oblastiach Izraela, okolnosti preverujeme,“ uviedla armáda vo vyhlásení.

Zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia.
