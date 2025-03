Jemenskí húsíovia opäť vypálili strelu smerom na Izrael

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelská protivzdušná obrana v nedeľu úspešne zachytila balistickú strelu, ktorú smerom na Izrael vystrelili Iránom podporovaní jemenskí povstalci - húsíovia. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Izraelská armáda tvrdí, že strelu zneškodnila ešte pred tým, ako prenikla do izraelského vzdušného priestoru.



Spravodajcovia AFP informovali o niekoľkých explóziách. Správy o prípadných zraneniach alebo škodách pri útoku nateraz nie sú k dispozícii.



AFP uviedla, že v súvislosti s útokom húsíov bol aktivovaný výstražný systém v celom strednom Izraeli, v niekoľkých mestách blízko Jeruzalema a v niektorých osadách na Západnom brehu Jordánu.



Podľa AFP ide prinajmenšom o ôsmy útok húsíov na Izrael od 18. marca, keď izraelská armáda v Pásme Gazy obnovila ofenzívu proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamasu.



Po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy húsíovia začali intenzívne útočiť na Izrael i na lode v Červenom mori. Zdôvodňovali to solidaritou s Palestínčanmi na protest proti vojne Izraela v Pásme Gazy.



Po tom, čo začalo v Gaze 19. januára platiť prímerie, húsíovia s útokmi prestali. Tento mesiac oznámili obnovenie útokov po tom, ako Izrael nedodržal termín na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.