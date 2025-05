Jemenskí húsíovia oznámili blokádu izraelského prístavu Haifa

Saná 20. mája (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v pondelok vyhlásili, že zaviedli „námornú blokádu“ izraelského prístavu v meste Haifa. Reagovali tak na novú rozsiahlu ofenzívu Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Všetkým spoločnostiam, ktorých lode sa nachádzajú v tomto prístave alebo doň smerujú, sa týmto oznamuje, že... sa uvedený prístav zaradil na zoznam cieľov,“ ozrejmil hovorca húsíov. Išlo o „reakciu na vystupňovanie brutálnej agresie izraelského nepriateľa voči nášmu ľudu a ľudu v Gaze,“ povedal hovorca. Podľa jeho slov sa útoky na Izrael „zastavia vtedy, keď sa skončí agresia v Gaze a blokáda (palestínskeho územia)“.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že jeho krajina „prevezme kontrolu“ nad celým Pásmom Gazy v rámci svojej novej veľkej ofenzívy proti Hamasu.



Hnutie podporované Iránom odpaľuje rakety na Izrael a pravidelne tam posiela drony už od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú rozpútal útok militantov z hnutia Hamas v októbri 2023. Húsíovia útočia aj na lode v Červenom mori a Adenskom zálive s tvrdením, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Gaze.



V reakcii na to museli mnohí majitelia lodí presmerovať plavidlá prechádzajúce cez Červené more a Suezský prieplav na dlhšiu trasu, ktorá vedie okolo cípu Afriky. Došlo preto k zvýšeniu nákladov, ako aj k predĺženiu dodacích lehôt.