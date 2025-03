Jemenskí húsiovia tvrdia, že začínajú útočiť na izraelské lode

Saná 12. marca (TASR) - Jemenskí húsiovia podporovaní Iránom v utorok oznámili, že budú pokračovať v útokoch na izraelské lode po tom, čo Tel Aviv nedodržal termín na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Povstalci uviedli, že "obnovujú zákaz plavby všetkých izraelských lodí" v Červenom mori, Arabskom mori, prielive Báb al-Mandab a Adenskom zálive z dôvodu nedodržania štvordňovej lehoty na ukončenie blokády dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy Izraelom, ktorú húsiovia stanovili minulý piatok.



Povstalecká skupina tvrdí, že zákaz pre izraelské lode "nadobudne platnosť v čase vydania tohto vyhlásenia" a "každé plavidlo, ktoré sa pokúsi zákaz v uvedených zónach porušiť, bude terčom útoku".



Izrael prerušil prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy s cieľom prinútiť militantné hnutie Hamas prepustiť rukojemníkov, ktorých zajalo počas útoku 7. októbra 2O23. Hamas v utorok oznámil začiatok nového kola rokovaní o prímerí s Izraelom v katarskej Dauhe.



Húsiovia počas vojny v Gaze vypálili na nielen izraelské lode desiatky bezpilotných útočných dronov a rakiet. Po dosiahnutí dohody o prímerí v Gaze v januári 2025 oznámili pozastavenie útokov.