Jemenskí húsíovia zintenzívnili útoky na Izrael po smrti ich premiéra
Predsedqa vlády Husiov dodal, že nedávne útoky Izraela na časti Jemenu ovládané húsíami neoslabia a ani neodradia ich bojovníkov.
Autor TASR
Saná 31. augusta (TASR) - Vodca jemenských povstalcov húsíov, Abdul Malik bin Badr ud-Dín al-Húsí, v nedeľu vyhlásil, že jeho skupina bude naďalej pokračovať v útokoch na Izrael. Reagoval tak na štvrtkový izraelský útok, ktorý si vyžiadal život ich premiéra Ahmeda Raháwího a niekoľkých ďalších ministrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V prejave vysielanom v nedeľu v jemenskej televízii Al-Masirah líder skupiny oznámil, že bude pokračovať v „útokoch na Izrael raketami a dronmi“ a tieto útoky bude postupne eskalovať. Dodal, že nedávne útoky Izraela na časti Jemenu ovládané húsíami neoslabia a ani neodradia ich bojovníkov.
Raháwí pôsobil ako predseda vlády húsíov - sídliacej v metropole Saná - od augusta 2024. Izraelský nálet ho spoločne s viacerými ministrami zasiahol počas bežného zasadnutia vlády, na ktorom mala zhodnotiť svoje aktivity a celkovú efektivitu za uplynulý rok.
V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali húsíovia ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.
V reakcii na to Izrael opakovane bombarduje infraštruktúru v Jemene, ktorú majú pod kontrolou húsíovia, vrátane prístavov na západe krajiny a letiska v hlavnom meste Saná.
