Jemenskí povstalci a koaličné sily prepustili stovky zajatcov

Saná 15. apríla (TASR) - Množstvo vojnových zajatcov vrátane Saudskoarabov bolo v sobotu oslobodených v rámci trojdňovej výmeny takmer 900 zajatcov medzi jemenským povstaleckým hnutím húsíov a koalíciou pod vedením Saudskej Arábie. Oznámil to Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC), na ktorý sa odvoláva agentúra AFP.



Dovedna bolo v priebehu piatka a soboty prepustených už zhruba 450 zajatcov. V sobotu by sa ich malo dostať na slobodu ešte ďalších 100. Celkový počet zajatcov zadržiavaných oboma stranami nie je známy.



Prvý sobotný let vyštartoval pred 09.00 h miestneho času z mesta Abhá na juhu Saudskej Arábie a so 120 húsíjskymi povstalcami na palube smeroval do hlavného mesta Jemenu - Saná, ktoré ovládajú Iránom podporovaní húsíovia, priblížila Jessica Moussanová z ICRC.



Nasledoval let zo Saná do Rijádu s 20 zajatcami, medzi ktorými boli aj 16 Saudskoarabi a traja Sudánci. Podľa miestnej televízie lietadlo pristálo v Rijáde okolo poludnia miestneho času.



AFP pripomína, že Sudán je súčasťou koalície vedenej Saudskou Arábiou a do bojov v Jemene vyslal svoje pozemné jednotky.



Okrem toho má byť počas troch letov prepravených 100 húsíov do Saná z mesta al-Muchá na pobreží Červeného mora, ktoré má v rukách medzinárodne uznaná jemenská vláda.



Dohoda, ktorú sprostredkovala OSN, je súčasťou diplomatického úsilia zameraného na ukončenie vojnového konfliktu v Jemene. Už v piatok bolo prepustených viac ako 300 väzňov.



Táto trojdňová operácia je najvýznamnejšou výmenou väzňov v Jemene od októbra 2020, keď obe strany prepustili na slobodu viac ako 1000 zadržiavaných osôb.



Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia obsadili mesto Saná a veľkú časť severu krajiny. Medzinárodne uznávaná jemenská vláda utiekla na juh a potom do exilu v Saudskej Arábii.



Prevzatie moci húsíjmi podnietilo koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, aby o niekoľko mesiacov neskôr v Jemene intervenovala. Konflikt sa v posledných rokoch zmenil na regionálnu zástupnú vojnu medzi Saudskou Arábiou a Iránom.



Vo vojne v Jemene zahynulo už viac ako 150.000 ľudí - ozbrojencov i civilistov. Dôsledkom vojny je aj jedna z najhorších humanitárnych katastrof súčasného sveta.