Jemenskí povstalci dočasne obnovia lety OSN na letisko v Saná

Saná 28. decembra (TASR) - Jemenskí šiitskí povstalci – húsíovia – v utorok oznámili, že umožnili dočasné obnovenie humanitárnych letov OSN a ďalších organizácií na letisko v hlavnom meste Saná, po týždňovej prestávke spôsobenej náletmi koalície pod vedením Saudskej Arábie. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Jemen zažíva od roku 2014 občiansku vojnu medzi vládou – podporovanou koalíciou pod vedením Saudskej Arábie – a povstalcami húsíami, ktorých podporuje Irán.



Lety do hlavného mesta Saná, ovládaného povstalcami, sú do veľkej miery zastavené od augusta 2016 vinou blokády, ktorú uvalila vojenská koalícia vedená Saudskoarabmi. Platia však aj výnimky pre humanitárne lety s pomocou, ktoré sú pre obyvateľstvo záchranným lanom.



Povstalci húsíovia uviedli, že humanitárne lety OSN do Saná zastavili minulý týždeň nálety pod velením Saudskej Arábie, ale koalícia vyhlásila, že letisko sa zatvorilo o dva dni skôr, a obvinila z toho povstalcov.



Hovorca koalície Turkí Málikí v nedeľu oznámil, že húsíovia "militarizujú" letisko v Saná a využívajú ho ako "hlavné stredisko pre odpaľovanie balistických striel a pre štart dronov" smerom na Saudskoarabské kráľovstvo.



Húsíovia v utorok obvinili koalíciu, že bráni dopraveniu "komunikačných a navigačných prístrojov... na letisko v Saná, ktoré majú nahradiť tie staré".



"OSN a medzinárodné organizácie boli informované, že dlhodobé fungovanie týchto prístrojov nie je zaručené, vzhľadom na to, aké sú staré," dodali povstalci v oznámení.