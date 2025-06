Jemenskí povstalci hrozili útokmi na lode, ak USA udrú na Irán

Saná 21. júna (TASR) - Teheránom podporovaní jemenskí povstalci v sobotu pohrozili obnovením útokov na americké vojnové lode a plavidlá v Červenom mori v prípade, že sa Spojené štáty zapoja do izraelského bombardovania Iránu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí v zverejnenom videu tvrdil, že Izrael sa usiluje o „úplnú kontrolu nad regiónom“ a jeho údajným cieľom je „odstrániť islamskú republiku, pretože ju považuje za najväčšiu prekážku pri realizácii svojho plánu“. „Preto akýkoľvek americký útok a agresiu, ktorá podporuje izraelského nepriateľa proti Iránu... nemožno ignorovať,“ dodal.



Izrael zaútočil priamo na Irán v noci na piatok 13. júna. Dôvodom podľa neho bolo predísť tomu, aby Teherán vyvinul jadrovú zbraň. Islamská republika odvtedy izraelské útoky opätuje. Podľa húsíov má Teherán plné právo na sebaobranu a rozvoj svojho jadrového programu. USA momentálne zvažujú, či sa do bombardovania Iránu zapoja. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň.



Vzájomné ostreľovanie pokračovalo aj v sobotu. Izraelská armáda uviedla, že jeden z iránskych dronov, pravdepodobne typu Šáhid, zasiahol dvojposchodový dom v meste Bejt Še'an na severe Izraela. Podľa tamojších záchranárov však nedošlo k žiadnym zraneniam.



Irán zároveň uviedol, že od začiatku konfliktu s Izraelom prišlo o život najmenej 430 ľudí a ďalších 3500 utrpelo zranenia, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na iránske ministerstvo zdravotníctva. Izrael uvádza, že iránske útoky na jeho územie si doposiaľ vyžiadali životy 24 civilistov.



Húsíovia, ktorí ovládajú rozsiahle časti Jemenu vrátane hlavného mesta Saná, počas vojny v Pásme Gazy vypustili na plavidlá spojené s Izraelom v Červenom mori desiatky dronov a rakiet, čím narušili svetové námorné trasy. Podľa ich vyjadrení išlo o prejav solidarity s Palestínčanmi. Niekoľkokrát vyslali drony a rakety aj priamo na Izrael.



S útokmi jemenskí povstalci prestali počas dvojmesačného prímeria v Pásme Gazy, ktoré trvalo od januára do marca. Opäť útokmi na plavidlá začali hroziť, keď Izrael v marci zaviedol blokádu prísunu humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy, ktorú potom v máji čiastočne uvoľnil.



Spojené štáty na hrozby zo strany húsíov podľa AFP zareagovali takmer dennými náletmi na ich pozície v Jemene. Vzdušné údery pokračovali až májového prímeria, ktoré medzi USA a povstalcami sprostredkoval Omán. Húsíovia však odvtedy vypálili niekoľkokrát rakety na Izrael, ktorý odpovedal početnými údermi na nimi kontrolované oblasti v Jemene.