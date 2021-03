Jemenskí povstalci odmietli mierovú iniciatívu Saudskej Arábie

Dubaj 22. marca (TASR) - Jemenskí povstalci v pondelok odmietli ponuku Saudskej Arábie na zastavenie paľby. Uviedli, že nejde o "nič nové" a trvajú na tom, aby sa najskôr zrušila vzdušná a námorná blokáda. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Saudská Arábia predtým v pondelok predstavila novú mierovú iniciatívu na ukončenie vojny v Jemene, ktorá bude zahŕňať celoštátne prímerie pod dohľadom OSN a obnovenie leteckého a námorného spojenia. Podľa agentúry Reuters to uviedol minister zahraničných vecí kráľovstva, princ Fajsal bin Farhán Saúd.



Iniciatíva zahŕňa opätovné otvorenie letiska v hlavnom meste Saná. Umožní dovoz pohonných látok a potravín cez prístav Hudajdá, ktoré sú pod kontrolou na Irán napojených povstalcov, známych ako húsíovia.



Princ Fajsal tiež informoval, že sa obnovia aj politické rokovania medzi jemenskou vládou podporovanou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami.



"Iniciatíva nadobudne platnosť ihneď po tom, ako s ňou húsíovia vyslovia súhlas," uviedol princ Fajsal a vyzval povstalcov i jemenskú vládu, aby ponuku prijali.



Povstalci však v reakcii na túto ponuku uviedli, že "Saudská Arábia musí deklarovať ukončenie svojej agresie a úplne zrušiť blokádu". "Predkladanie návrhov, o ktorých sa diskutuje už viac ako rok, nie je žiadnou novinkou," uviedol podľa povstaleckej televízie al-Masíra hovorca húsíjských povstalcov Muhammad Abdal Salám.



Mierová iniciatíva Saudskej Arábie sa objavila po tom, ako jemenskí povstalci zintenzívnili nálety dronmi a raketové útoky, ktorých terčom boli ropné náleziská v kráľovstve. Tieto útoky sa nakrátko premietli aj do cien ropy na globálnych trhoch.



Okrem toho ponuka na prímerie prišla aj v čase, keď sa Rijád pokúša rehabilitovať svoju povesť v USA, kde sa moci ujala administratíva prezidenta Joea Bidena.



Jemen je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď šiitskí húsíovia dobyli hlavné mesto Saná a väčšinu severu krajiny. V roku 2015 sa do tejto vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády.



Húsíov zase podporuje šiitský Irán, ktorý je v oblasti Blízkeho východu rivalom sunnitskej Saudskej Arábie.



Konflikt si vyžiadal desaťtisíce životov a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy. Viedol tiež k humanitárnej kríze, ktorú OSN označuje za najhoršiu na svete.