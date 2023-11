Jemenskí povstalci pohrozili útokmi na izraelské lode v Červenom mori

Saná 14. novembra (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí húsíovia v utorok pohrozili útokmi na izraelské lode v Červenom mori. Húsíovia oblasť monitorujú so zámerom nájsť plavidlá spojené s Izraelom, uviedol vodca hnutia Abdul Malik Badruldín al-Húsí. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



"Nepriateľ (Izrael) sa pri svojom pohybe v Červenom mori, najmä v úžine Báb al-Mandab, spolieha na maskovanie a neodvažuje sa vyvesiť izraelské vlajky na svojich lodiach. Tiež vypol identifikačné zariadenia," uviedol al-Húsí.



Povstalci podľa neho prehľadajú a preveria každé plavidlo patriace Izraelu. "Nebudeme váhať a zameriame sa na izraelské plavidlá, aby každý vedel, že (Izrael) sa bojí," povedal vodca jemenských povstalcov.



Úžina Báb al-Mandab oddeľuje Červené more od Adenského zálivu, ktorý je súčasťou Arabského mora. Leží v oblasti, cez ktorú prechádzajú kľúčové námorné trasy.



Húsíovia, ktorí sa vyhlasujú za súčasť "osi odporu" skupín napojených na Irán, podnikli od minulého mesiaca sériu útokov na Izrael bezpilotnými lietadlami a raketami. Al-Húsí v tejto súvislosti povedal, že útoky budú pokračovať. K zatiaľ poslednému došlo v pondelok.



Raketové či dronové útoky z 1600-kilometrovej vzdialenosti dosiaľ pre Izrael nepredstavovali veľké nebezpečenstvo. Podľa analytikov by sa situácia v Červenom mori mohla eskalovať v prípade, že tam húsíovia začnú klásť námorné míny, zmocňovať sa lodí alebo používať protilodné strely a námorné drony.



Vodca povstalcov tiež apeloval na krajiny oddeľujúce Jemen od palestínskych území vrátane Saudskej Arábie, Jordánska i Egypta, aby otvorili "pozemný prechod" pre ozbrojencov, ktorí sa chcú pridať do vojny na strane palestínskeho militantného hnutia Hamas.