Jemenskí povstalci: Prívalové povodne si vyžiadali najmenej 91 obetí

Saná 14. augusta (TASR) - Najmenej 91 ľudí zahynulo pri prívalových povodniach spôsobených silnými dažďami v oblastiach na severe Jemenu. Uviedli to v noci na nedeľu jemenskí povstalci, ktorí tieto oblasti kontrolujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Pri povodniach sa zrútilo najmenej 140 budov a ďalších 5699 bolo poškodených, povedal hovorca humanitárnej rady napojenej na povstalcov pre miestnu televíziu. Dodal, že povodne zasiahli v najmenej 24.624 rodín.



DPA vysvetľuje, že každoročné obdobie dažďov v tejto krajine zvyčajne trvá do augusta.



Jemen sužuje od konca roka 2014 konflikt medzi vládou podporovanou Saudskou Arábiou a povstalcami, ktorých podporuje Irán. Organizácia Spojených národov považuje tento konflikt za humanitárnu katastrofu, ktorá priviedla krajinu na pokraj hladomoru, píše DPA.



Bojujúce strany sa tam na začiatku augusta znovu dohodli na ďalšom predĺžení prímeria, ktoré sprostredkovala OSN, na ďalšie dva mesiace – do 2. októbra. Do platnosti vstúpilo pôvodne 2. apríla.