Jemenskí povstalci priznali koronavírus na území, ktoré kontrolujú

Káhira 29. mája (TASR) - Jemenskí povstalci prvýkrát priznali, že koronavírus sa rozšíril aj do viacerých provincií krajiny, ktoré majú pod svojou kontrolou, informovala v piatok agentúra AP.



Ministerstvo zdravotníctva na povstaleckom území ubezpečilo, že sa pracuje na vysledovaní a izolovaní infikovaných. Prípady nákazy boli zaznamenané v hlavnom meste Saná a vo viacerých provinciách tejto vojnou zničenej krajiny.



Povstalci oficiálne nahlásili iba štyri prípady, vrátane jedného úmrtia. Snažia sa pritom umlčať lekárov a novinárov, keď sa pokúšajú hovoriť o dramatickom náraste úmrtí osôb s príznakmi choroby COVID-19 vyvolávanej koronavírusom SARS-CoV-2.



"Ministerstvo" vo svojom vyhlásení obvinilo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), že do Jemenu odoslala málo a "nepresných" testov. Avizovala, že ďalšie informácie v tejto záležitosti odhalí v nasledujúcich dňoch.



Medzinárodne uznávaná jemenská vláda doposiaľ oznámila 278 prípadov nákazy novým koronavírusom a 58 úmrtí. Epidémia tejto infekčnej choroby predstavuje veľké ohrozenie pre zdravotný systém krajiny, ktorý je pustošený už päť rokov trvajúcou občianskou vojnou.



Jemenom otriasa dlhoročný ozbrojený konflikt, ktorý sa začal v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády.



Húsíov podporuje Irán, ktorý je rivalom Saudskej Arábie v oblasti Blízkeho východu. Dočasným sídlom medzinárodne uznanej jemenskej vlády sa stalo mesto Aden.



Boje pokračujú aj napriek opakovaným výzvam na zastavenie paľby v rámci svetového úsilia v boji proti novému druhu koronavírusu.