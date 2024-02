Jemenskí povstalci raketou zasiahli obchodnú loď

Saná 1. februára (TASR) - Raketa vypálená z Jemenu zasiahla obchodnú loď plaviacu sa pri pobreží tejto vojnou zmietanej krajiny. Vo štvrtok skoro ráno to oznámila spoločnosť Ambrey, ktorá sa zaoberá námornou bezpečnosťou.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Podľa zmienenej spoločnosti bola loď zasiahnutá juhozápadne od prístavného mesta Aden a hlásila explóziu na palube. Ambrey tvrdí, že strelu vypálili z jemenského guvernorátu Taizz.



Hovorca húsíov - jemenských povstalcov podporovaných Iránom - uviedol, že strela "priamo zasiahla loď", ktorú identifikovali ako "Kol", a stalo sa tak v Adenskom zálive.



Vyhlásenie prišlo po tom, ako sa húsíovia prihlásili k útoku na americké plavidlo smerujúce do izraelských prístavov.



Húsíovia, ktorí sú súčasťou protizápadnej a protiizraelskej "osi odporu" - skupín podporovaných Iránom -, už niekoľko mesiacov komplikujú lodnú dopravu v Červenom mori, čo vyvoláva odvetné útoky zo strany Spojených štátov a Británie.



Od 19. novembra podnikli húsíovia viac ako 30 útokov na komerčnú lodnú dopravu a námorné plavidlá, uviedol v utorok Pentagón. Povstalci tvrdia, že útoky sú prejavom solidarity s Palestínčanmi a protestom proti vojne medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktorá v Pásme Gazy zúri od októbra.



Útoky prinútili niektoré lodné spoločnosti, aby pozastavili tranzit cez Červené more, do ktorého sa vstupuje cez Adenský záliv, a svoje plavidlá odklonili cez dlhšiu a nákladnejšiu trasu okolo južného cípu Afriky.



Dôležitú obchodnú trasu cez Červené more, ktorou sa zvyčajne prepravuje približne 12 percent svetového námorného tovaru, však naďalej využíva množstvo ropných tankerov.



Povstalci tvrdia, že budú pokračovať vo svojich vojenských operáciách dovtedy, kým sa v Pásme Gazy nedosiahne prímerie a neumožní sa prísun potravín a liekov do tejto palestínskej enklávy v záujme zmiernenia humanitárnej krízy.



Americké a britské sily v reakcii na to podnikajú údery zamerané na raketové zariadenia húsíov a iné vojenské systémy. USA uskutočnili aj sériu jednostranných útokov.