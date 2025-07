Jemenskí povstalci sa prihlásili k útoku na druhú loď v Červenom mori

Saná 9. júla (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci sa v stredu prihlásili k zodpovednosti za útok na nákladnú loď Eternity C plaviacu sa pod libérijskou vlajkou, ktorý si vyžiadal životy štyroch z 25 členov posádky. Húsíovia tvrdia, že ich námorné sily napadli loď pomocou diaľkovo ovládaného člna bez posádky, pričom na loď vystrelili šesť rakiet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Loď Eternity C, ktorá podľa povstalcov smerovala do izraelského prístavu Ejlat, sa stala terčom ich útoku v pondelok a utorok, následkom čoho sa potopila. Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí povedal, že zachránili niekoľko členov posádky plavidla a prepravili ich do bezpečia.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že štyria z 25 ľudí na palube zahynuli ešte predtým, než loď opustili zvyšní členovia posádky.



Posádku Eternity C tvorilo 21 Filipíncov a jeden Rus, na palube boli aj traja ochrankári. Námorná misia EÚ Aspides pre AFP uviedla, že piatich Filipíncov a jedného ochrankára z Indie zachránili, ďalších 19 ľudí je nezvestných. Pátracie operácie pokračujú.



Hovorca povstalcov Sarí varoval, že lode a posádky všetkých spoločností, ktoré obchodujú s Izraelom, budú terčom útokov, kým židovský štát „nezruší obliehanie našich bratov v Gaze, nezastaví agresiu voči nim a neukončí prebiehajúcu vojnu“.



Útok húsíov na Eternity C bol ich druhým útokom na plavidlá v Červenom mori v priebehu 24 hodín. Predtým sa prihlásili k zodpovednosti za nedeľňajšie napadnutie a potopenie nákladnej lode Magic Seas. Obe plavidlá sa plavili pod libérijskou vlajkou a prevádzkovali ich grécke spoločnosti.



Obnovenie útokov húsíov na lode v Červenom mori má okrem obetí aj ďalší efekt - výrazné zvýšenie nákladov na poistenie lodí plaviacich sa touto obchodnou trasou, uviedol britský denník Financial Times. Vzhľadom na nárast krytia rizík súvisiacich s vojnovými konfliktami môže poistenie lode v hodnote 100 miliónov dolárov na plavbu v Červenom mori teraz vyjsť až jeden milión dolárov.