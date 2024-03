Jemenskí povstalci sa stretli na koordinačných rozhovoroch s Hamasom

Bejrút 16. marca (TASR) - Predstavitelia jemenských povstalcov sa stretli so zástupcami militantného hnutia Hamas a ďalších palestínskych radikálnych frakcií, aby s nimi skoordinovali svoje aktivity. Informovala o tom v sobotu libanonská proiránska televízia al-Majádín s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Schôdzka sa údajne uskutočnila na bližšie neurčenom mieste už pred niekoľkými dňami. Okrem zástupcov jemenských povstalcov, tzv. húsíov, a Hamasu sa na nej zúčastnili aj činitelia z Palestínskeho islamského džihádu a Ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny, píše agentúra DPA.



Iránom podporovaní jemenskí vzbúrenci útočia od vlaňajšieho novembra raketami a dronmi na obchodné lode v Červenom mori. Tvrdia, že to robia v rámci odvety za izraelskú vojenskú ofenzívu proti Hamasu v Pásme Gazy. Deklarujú tiež, že napádajú len lode s napojením na Izrael, ale ich útokmi sú v skutočnosti postihnuté desiatky krajín sveta.



Húsíovia na uvedenom stretnutí údajne ubezpečili palestínskych "kolegov", že budú pokračovať v operáciách v Červenom mori aj napriek odvetným náletom USA a Británie.



Koordinačná schôdzka bola podľa zdrojov libanonskej televízie súčasťou príprav na potenciálnu eskaláciu konfliktu počas prebiehajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán a na pripravovanú izraelskú ofenzívu na mesto Rafah na juhu Gazy.



Ani jeden z údajných účastníkov sa k správe o konaní schôdzky nevyjadril.



V reakcii na útoky jemenských povstalcov na medzinárodnú lodnú dopravu sa niektoré lodné spoločnosti začali vyhýbať trase cez Červené more a volia dlhšiu cestu okolo južného cípu Afriky. Vodca húsíov vo štvrtok vyhlásil, že jeho sily začnú útočiť aj na lode smerujúce k južnému cípu Afriky.