Jemenskí povstalci sa stretnú so saudskoarabskými predstaviteľmi

Saná 14. septembra (TASR) - Delegácia jemenských húsíjských povstalcov sa v priebehu nasledujúcich 72 hodín v saudskoarabskom Rijáde stretne s predstaviteľmi Saudskej Arábie. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na nemenované jemenské vládne a diplomatické zdroje.



Ide o prvú verejne ohlásenú návštevu, odkedy koalícia štátov pod vedením Saudskej Arábie v roku 2015 vojensky zakročila proti húsíom. Návštevu oznámil na platforme X (bývalý Twitter) aj jeden z húsióv. Saudskoarabskí predstavitelia tieto informácie dosiaľ nepotvrdili. Schôdzka sa uskutoční päť mesiacov po stretnutí medzi povstalcami a saudskoarabskou delegáciou v meste Saná.



Delegácia z Ománu, ktorá v konflikte plní úlohu sprostredkovateľa, dorazila vo štvrtok do mesta Saná. Odtiaľ by podľa vyjadrení predstaviteľa húsíov mala spolu s jemenskými povstalcami odletieť ománskym lietadlom do Saudskej Arábie.



Kroky smerom k dosiahnutiu mieru v Jemene sa zrýchlili, odkedy regionálni rivali Saudská Arábia a Irán v marci oznámili dosiahnutie dohody o obnovení vzájomných vzťahov, pripomína AFP.



Agentúra tiež píše, že húsíovia na dosiahnutie mieru požadujú, aby vysídlená jemenská vláda vyplácala mzdy ich štátnym zamestnancom. Zároveň sa usilujú o vytvorenie nových leteckých spojení z letiska v meste Saná, ktoré bolo až do minulého roka uzavreté.



OSN a medzinárodné organizácie v súvislosti s jemenským konfliktom vo štvrtok uviedli, že vyše 21 miliónov obyvateľov Jemenu - čo predstavuje 75 percent populácie tejto krajiny - potrebuje humanitárnu pomoc a vyzvali na zvýšenie prísunu finančných prostriedkov.



Boje v tejto krajine sa začali v roku 2014, keď húsíovia obsadili mesto Saná a veľkú časť severu krajiny. Následne v Jemene vojensky zasiahla koalícia pod vedením Saudskej Arábie, aby podporila tamojšiu medzinárodne uznanú vládu. Boje si odvtedy vyžiadali viac než 150.000 životov a vyvolali jednu z najhorších humanitárnych kríz súčasného sveta.



Šesť mesiacov trvajúce prímerie v Jemene sa oficiálne skončilo v októbri minulého roka. Pokoj zbraní však viac-menej trvá aj naďalej, keďže prebiehajú diplomatické snahy o ukončenie celého konfliktu, pripomína AFP.