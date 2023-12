Jemenskí povstalci sa vyhrážajú lodiam plaviacim sa do Izraela

Saná 9. decembra (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci - húsíovia - v sobotu pohrozili útokom na plavidlá smerujúce do izraelských prístavov, pokiaľ nebudú do obliehaného palestínskeho Pásma Gazy vpustené dodávky potravín a liekov.



Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, dodala, že toto najnovšie varovanie prichádza v čase zvýšeného napätia v Červenom mori a okolitých vodách po sérii námorných útokov jemenských povstalcov. Tieto útoky časovo kolidujú so začiatkom vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Húsíovia nedávno zaútočili na viaceré lode, o ktorých tvrdia, že majú priame spojenie s Izraelom, no ich posledná hrozba rozširuje rozsah ich cieľov, upozornila AFP.



Vo vyhlásení povstalcov sa totiž uvádza, že "legitímnym cieľom" ich ozbrojených síl sa stanú všetky lode smerujúce do Izraela - bez ohľadu na to, pod akou vlajkou sa plavia a aká je štátna príslušnosť ich vlastníkov alebo prevádzkovateľov.



Prudký nárast námorných incidentov podnietil ministrov zahraničných vecí G7, aby na svojom stretnutí začiatkom decembra naliehali na jemenských povstalcov, aby prestali ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu a prepustili zadržiavanú nákladnú loď Galaxy Leader.



Okrem námorných útokov spustili húsíovia aj sériu dronových a raketových útokov na Izrael, ktorý od 7. októbra čelí aj raketovej paľbe zo strany palestínskej ozbrojenej skupiny Hamas.