Jemenskí povstalci tvrdia, že na Tel Aviv v noci zaútočili dronom

Tel Aviv/Saná 19. júla (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci sa v piatok prihlásili k nočnému útoku bezpilotným lietadlom na izraelský Tel Aviv, pri ktorom zahynul jeden človek a ďalších najmenej desať ľudí sa zranilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Bezprostredne nebolo známe, čo výbuch v centre Tel Avivu spôsobilo. Armáda preverovala, či k explózii na Ulici Elizera Ben Jehudu nedošlo v dôsledku útoku dronom. Policajti tiež začali prehľadávať oblasť a zisťovať, či sa v nej nenachádzajú podozrivé predmety.



Zodpovednosť za útok napokon prevzali jemenskí povstalci - húsíovia. V súlade so svojím doterajším konaním informovali, že išlo o vyjadrenie solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra prebieha vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. V útokoch budú podľa vyhlásenia naďalej pokračovať.



Podľa predbežného vyšetrovania protivzdušná obrana "veľké" bezpilotné lietadlo s dlhým doletom identifikovala, avšak pre ľudské pochybenie ho nezneškodnila. Preto nebol vyhlásený ani poplach.



Denník Times of Israel s odvolaním sa na saudskoarabské médiá napísal, že húsíovia vypálili v noci na Izrael balistickú strelu a štyri drony. Raketu a tri bezpilotné lietadlá zneškodnili americké sily pôsobiace v regióne, štvrtý dron sa dostal až do Tel Avivu, kde zrejme vybuchol vo vzduchu. Jeho úlomky potom spôsobili smrť osoby a zranenia.



Do oblasti výbuchu boli v noci vyslaní policajti, hasiči, záchranári aj pyrotechnici. Po prehľadaní okolia našli záchranári v neďalekom byte bezvládne telo muža. Ďalších zranených previezli do nemocnice.



Na mieste podľa vyjadrenia zasahujúcich zložiek nevypukol požiar. Ľudia žijúci v bezprostrednej blízkosti však hlásili, že v dôsledku výbuchu sa im v domácnostiach rozbili viaceré predmety. Úrady obyvateľov vyzvali, aby rešpektovali bezpečnostné pokyny a nedotýkali sa prípadných šrapnelov či úlomkov, ktoré by moli obsahovať výbušniny.