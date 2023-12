Jemenskí povstalci tvrdia, že útočili na loď v Červenom mori

Dubaj 26. decembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom v utorok oznámili, že vykonali raketový útok na loď plaviacu sa v Červenom mori a dronom útočili aj na juh Izraela. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Húsíovia vyhlásili, že "vykonali operáciu cielenú na komerčné plavidlo", ktorú označili ako loď MSC UNITED. Zároveň informovali, že vypálili niekoľko "dronov na vojenské ciele" na juhu Izraela.



Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO) uviedla, že v blízkosti prístavu Hudajdá na západe Jemenu "bolo počuť výbuchy a bolo vidieť strely". Loď, ktorá sa tam plavila a jej posádka sú však podľa UKMTO bezpečí. Zmienené plavidlo neskôr aj pokračovalo v plavbe, pričom nehlásilo nijaké väčšie škody ani zranenia.



Podľa UKMTO došlo už skôr v utorok k dvom ďalším výbuchom neďaleko istého plavidla pri prístave Hudajdá. Izraelská armáda zároveň v utorok oznámila, že v oblasti Červeného mora zachytila "nepriateľský vzdušný cieľ", ktorý smeroval k územiu Izraela.



Výbuchy bolo v tento deň počuť aj pri pobreží egyptského Sinajského polostrova, informovali egyptské médiá. Podľa televízia Al Qahera News, ktorá je napojená na egyptské tajné služby, došlo k výbuchom zhruba dva kilometre od egyptského prímorského turistického mesta Dahab. Nijaké obete na životoch ani zranených z miesta nehlásili. Dahab sa nachádza okolo 125 kilometrov južne od izraelského mesta Ejlatu, ktoré pre jemenských povstalcov predstavuje v Izraeli najbližší cieľ.



Červené more je jednou z najdôležitejších trás na svete pre prepravu ropy a paliva. Húsíovia začali v posledných týždňoch ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu v tejto oblasti, pričom na komerčné plavidlá útočia raketami a dronmi.



Eskalácia napätia v oblasti súvisí s pokračujúcou vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Húsíovia nedávno deklarovali svoju podporu palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas a vyhlásili, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov. Výmenou za zastavenie útokov požadujú ukončenie izraelskej "agresie" v Pásme Gazy a zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.