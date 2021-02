Jemenskí povstalci zaútočili dronmi na letisko v Saudskej Arábii

Rijád 10. februára (TASR) - Civilné lietadlo zachvátili v stredu plamene, keď jemenskí povstalci zaútočili na letisko v južnej časti susednej Saudskej Arábie. Informovala o tom koalícia vedená Rijádom, bojujúca proti jemenským vzbúrencom, tzv. húsíom.



"Milície húsíov podnikli zbabelý, trestuhodný teroristický útok proti medzinárodnému letisku v meste Abhá v Saudskej Arábii," uviedla štátna televízia al-Ichbáríja s odvolaním sa na koalíciu. Citovala ju tlačová agentúra AFP.



"Požiar, ktorý po útoku húsíov na letisko v Abhe zachvátil dopravné lietadlo, je pod kontrolou," dodala koalícia.



Nehlásila pritom žiadne obete a neuviedla ani to, akým spôsobom bol útok uskutočnený.



Húsíovia podporovaní Iránom sa k útoku oficiálne prihlásili s tým, že ho vykonali za pomoci štyroch dronov naložených výbušninami, uviedla agentúra AP.



Jemenskí povstalci v súčasnosti zrejme stupňujú útoky proti saudskoarabskému kráľovstvu aj proti jemenským silám podporovaným Rijádom. Húsíovia okrem iného obnovili aj ofenzívu zameranú na dobytie mesta Marib, poslednej severnej bašty jemenskej vlády. Na oboch stranách zaznamenali desiatky obetí, povedal vládny zdroj.



Spojené štáty len minulý týždeň avizovali, že vyradia húsíov zo svojho zoznamu teroristických skupín, aby tak ďalej nezhoršovali už aj tak veľmi zlú humanitárnu situáciu v Jemene.



O zaradení jemenských povstalcoch rozhodla administratíva exprezidenta Donalda Trumpa v posledných dňoch svojho úradovania. To ostro kritizovali humanitárne organizácie, ktoré pri zabezpečovaní dodávok pomoci potrebujú vyjednávať s húsijmi, ovládajúcimi väčšinu severných oblastí Jemenu.



Nový prezident USA Joe Biden taktiež minulý týždeň oznámil, že USA prestávajú podporovať ofenzívne operácie koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene.



Saudská Arábia, ktorá sa do jemenského konfliktu zapojila v roku 2015, aby pomohla medzinárodne uznanej vláde, je opakovane terčom odvetných cezhraničných útokov zo strany jemenských vzbúrencov. Kráľovstvo minulý mesiac oznámilo, že zachytilo a zničilo "nepriateľský vzdušný cieľ" smerujúci k metropole Rijád.