Jemenskí separatisti tvrdia, že ich útoky Saudskej Arábie neodradili

Prívrženci Južnej prechodnej rady (STC), koalície separatistických skupín usilujúcich sa o obnovenie štátu Južný Jemen, držia vlajku Južného Jemenu. Foto: TASR/AP

V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov.

Autor TASR
Saná 27. decembra (TASR) - Jemenskí separatisti vyhlásili, že útoky, ktoré v piatok zasiahli ich pozície a za ktoré podľa nich nesie zodpovednosť Saudská Arábia, ich neodradia od ďalších snáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Separatistická Južná prechodná rada (STC) podporovaná Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v posledných týždňoch získala v Jemene nové územia, zatiaľ čo Saudská Arábia, ktorá je hlavným podporovateľom medzinárodne uznávanej vlády Jemenu, ich varovala, aby sa z nových obsadených území stiahli.

Saudská Arábia následne v piatok podľa STC uskutočnila letecké útoky na pozície separatistov v provincii Hadramaut. STC v reakcii uviedla, že útoky „neprispejú k žiadnemu porozumeniu a neodradia obyvateľov juhu od pokračovania v úsilí o obnovenie ich plných práv“.

Po útokoch jemenská vláda vyzvala koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby podporila jej sily v provincii Hadramaut po tom, ako separatisti obsadili väčšinu tejto provincie. Požiadala ju, aby „prijala všetky potrebné vojenské opatrenia na ochranu nevinných jemenských civilistov v provincii a podporila ozbrojené sily“ pri presadzovaní deeskalácie, informovala oficiálna jemenská tlačová agentúra Saba.

Útoky prišli v čase, keď jemenský vládny predstaviteľ v Rijáde pre agentúru AFP uviedol, že Saudská Arábia zvažuje vojenskú akciu proti separatistom v prípade, že rokovania zlyhajú.

Jemenský vojenský predstaviteľ uviedol, že v blízkosti saudskoarabskej hranice sa zhromaždilo približne 15.000 bojovníkov podporovaných Saudskou Arábiou, ale nedostali rozkaz postúpiť na územie ovládané separatistami.

Washington, ktorý považuje Saudskú Arábiu aj SAE za svojich spojencov, v piatok vyzval na zdržanlivosť. „Vyzývame k zdržanlivosti a pokračovaniu diplomacie s cieľom dosiahnuť trvalé riešenie,“ uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo svojom vyhlásení.

V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof sveta. Húsíovia zároveň od začiatku vojny v Pásme Gazy útočia na Izrael a lode v Červenom mori, pričom tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v palestínskej enkláve. Jemen je taktiež terčom izraelských leteckých útokov.
