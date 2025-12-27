< sekcia Zahraničie
Jemenskí separatisti tvrdia, že ich útoky Saudskej Arábie neodradili
V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov.
Autor TASR
Saná 27. decembra (TASR) - Jemenskí separatisti vyhlásili, že útoky, ktoré v piatok zasiahli ich pozície a za ktoré podľa nich nesie zodpovednosť Saudská Arábia, ich neodradia od ďalších snáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Separatistická Južná prechodná rada (STC) podporovaná Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v posledných týždňoch získala v Jemene nové územia, zatiaľ čo Saudská Arábia, ktorá je hlavným podporovateľom medzinárodne uznávanej vlády Jemenu, ich varovala, aby sa z nových obsadených území stiahli.
Saudská Arábia následne v piatok podľa STC uskutočnila letecké útoky na pozície separatistov v provincii Hadramaut. STC v reakcii uviedla, že útoky „neprispejú k žiadnemu porozumeniu a neodradia obyvateľov juhu od pokračovania v úsilí o obnovenie ich plných práv“.
Po útokoch jemenská vláda vyzvala koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby podporila jej sily v provincii Hadramaut po tom, ako separatisti obsadili väčšinu tejto provincie. Požiadala ju, aby „prijala všetky potrebné vojenské opatrenia na ochranu nevinných jemenských civilistov v provincii a podporila ozbrojené sily“ pri presadzovaní deeskalácie, informovala oficiálna jemenská tlačová agentúra Saba.
Útoky prišli v čase, keď jemenský vládny predstaviteľ v Rijáde pre agentúru AFP uviedol, že Saudská Arábia zvažuje vojenskú akciu proti separatistom v prípade, že rokovania zlyhajú.
Jemenský vojenský predstaviteľ uviedol, že v blízkosti saudskoarabskej hranice sa zhromaždilo približne 15.000 bojovníkov podporovaných Saudskou Arábiou, ale nedostali rozkaz postúpiť na územie ovládané separatistami.
Washington, ktorý považuje Saudskú Arábiu aj SAE za svojich spojencov, v piatok vyzval na zdržanlivosť. „Vyzývame k zdržanlivosti a pokračovaniu diplomacie s cieľom dosiahnuť trvalé riešenie,“ uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo svojom vyhlásení.
V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof sveta. Húsíovia zároveň od začiatku vojny v Pásme Gazy útočia na Izrael a lode v Červenom mori, pričom tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v palestínskej enkláve. Jemen je taktiež terčom izraelských leteckých útokov.
