Ukrajina: Rusko poškodilo už 700 zariadení kritickej infraštrúry

Kyjev 28. decembra (TASR) - Od začiatku vojny, ktorú koncom februára Rusko rozpútalo na Ukrajine, dostalo na Ukrajine zásah viac ako 700 zariadení kritickej infraštruktúry. V televíznom rozhovore to v stredu uviedol námestník ukrajinského ministra vnútra Jevhen Jenin, pričom spresnil, že ide napríklad o plynovody, elektrické rozvodne či mosty.



"Vo všeobecnosti máme na Ukrajine k dnešnému dňu informácie o viac ako 35.000 objektoch poškodených v dôsledku ruských útokov," povedal Jenin.



Námestník ukrajinského ministra vnútra podľa TASR ešte koncom novembra vyhlásil, že od začiatku vojny na Ukrajine bolo v dôsledku ostreľovania poškodených 32.000 civilných objektov. Na vojenské ciele vraj smerovali len tri percentá útokov ruskej armády.



Agentúra DPA, ktorá o Jeninovom stredajšom vyhlásení informovala, pripomenula, že ruská armáda sa na energetické zariadenia na Ukrajine cielene zameriava od októbra. Obyvatelia sú preto často celé hodiny bez elektriny a niekedy sú prerušené aj dodávky tepla a vody.



Vo viacerých oblastiach Ukrajiny došlo k novým leteckým útokom aj v utorok večer a v stredu ráno. Obzvlášť silno bolo zasiahnuté mesto Cherson, ktoré Ukrajina znovudobyla len nedávno.



Podľa informácií zo stredy rána v Chersone bolo v priebehu predchádzajúcich 24 hodín zasiahnutých 33 civilných cieľov, uviedol generálny štáb ukrajinskej armády.



Raketové údery boli v stredu ráno hlásené aj z priemyselného mesta Charkov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vo svojom prejave k poslancom ukrajinského parlamentu označil obnovu Ukrajiny po vojne za najväčší hospodársky projekt v Európe. Vyzval poslancov, aby pripravili zákony, ktoré by prilákali podnikateľov a investorov, informovali podľa DPA ukrajinské médiá.



Organizácia Spojených národov vo svojej najnovšej bilancii uviedla, že počet potvrdených civilných obetí na životoch a zranených na Ukrajine sa blíži k 18.000.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) pritom zdôraznil, že skutočný počet obetí na životoch Ukrajincov je "podstatne vyšší", ale získať spoľahlivé údaje z frontových oblastí je ťažké.



OHCHR vo svojom vyhlásení zverejnenom v utorok večer špecifikoval, že od 24. februára, keď ruská armáda začala vojnu proti Ukrajine, do 26. decembra bolo v radoch civilistov potvrdených 6884 obetí na životoch a 10.947 zranených. Do tejto bilancie je započítaných aj 429 zabitých detí.