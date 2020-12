Jenrick: Medzi Britániou a EÚ sú stále rozpory v kľúčových oblastiach

Londýn 23. decembra (TASR) - Británii a Európskej únii sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu o vzájomných obchodných vzťahoch od budúceho roka. Dôvodom sú naďalej veľké rozpory v niektorých oblastiach, čo neumožňuje britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi dohodu podpísať. Povedal to v stredu britský minister pre bývanie Robert Jenrick.



"Som stále miernym optimistom, dnes ráno však nemôžem oznámiť nič nové," povedal Jenrick pre Sky News po tom, ako sa objavili špekulácie, že v stredu by mohli dohodu oznámiť.



Británia oficiálne opustila Európsku úniu 31. januára tohto roka. Od februára plynie 11-mesačné prechodné obdobie, aby sa Londýn a Brusel dohodli na vzájomných vzťahoch od 1. januára 2021.



Európska únia urobila posledný pokus o dosiahnutie dohody, v otázke rybolovu však pretrvávajú výrazne rozdielne názory. Uviedol to v utorok (22. 12.) pre zástupcov členských štátov Európskej únie hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Na stretnutí za zatvorenými dverami Barnier povedal, že posledná ponuka Britov v súvislosti s rybolovnými právami od roku 2021 "je úplne neakceptovateľná". Uviedli to diplomati EÚ, ktorí si neželali byť menovaní.



Pretrvávajúce rozpory potvrdil aj Jenrick. "Stále máme na už známe oblasti rozdielne názory," povedal v stredu s tým, že k "výraznému pokroku v sporných oblastiach nedošlo". Ako dodal, "nie je to dohoda, pri ktorej by (britský) premiér mal pocit, že je vhodné ju podpísať".