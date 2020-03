Jens Spahn: Koronavírusová kríza ešte nedosiahla svoj vrchol

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn si nemyslí, že pandémia koronavírusu v Nemecku už dosiahla svoj vrchol a počíta s narastajúcim zaťažením nemocníc a ambulancií. Informoval o tom vo štvrtok denník Die Welt.



"Je to ešte len ticho pred búrkou," povedal Spahn vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii s lekármi.



"Politika je v krízovom režime. Občania zažívajú najväčšie obmedzenia slobôd, občianskych slobôd v dejinách Nemecka. Lekári, opatrovateľský personál a všetci, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, sa pripravujú na azda najväčšiu výzvu za uplynulých 75 rokov. V Nemecku už máme veľa infikovaných a smútime za mnohými mŕtvymi, ale to je ešte len ticho pred búrkou. Nikto nevie presne povedať, čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch," uviedol Spahn. Preto je podľa jeho slov dôležité naďalej sa usilovať o spomalenie šírenia koronavírusu a súčasne zvyšovať kapacity v nemocniciach, a to aj na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.



Spahn reagoval aj na stredajšie vyhlásenie Helgeho Brauna, šéfa úrady kancelárky Angely Merkelovej, podľa ktorého môže v ďalšej fáze pandémie dôjsť k zmierneniu obmedzení voľného pohybu pre zdravých mladých ľudí. "Najprv sa však do Veľkej noci musí spomaliť šírenie vírusu," povedal.