< sekcia Zahraničie
Jensen Huang sa vrátil do vedenia Nvidie
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 23. novembra (TASR) - Americká technologická spoločnosť Nvidia v pondelok opätovne vymenovala Jensena Huanga za svojho prezidenta a generálneho riaditeľa. Rozhodlo o tom jednomyseľne predstavenstvo spoločnosti. Huang z vedenia Nvidie odstúpil pred menej než dvomi týždňami pre aféru s údajnou čínskou špiónkou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.