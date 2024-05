Jeremy Corbyn bude do britského parlamentu kandidovať ako nezávislý

Londýn 24. mája (TASR) - Bývalý predseda britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok potvrdil, že v júlových predčasných voľbách do Dolnej snemovne britského parlamentu bude kandidovať ako nezávislý. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Corbyn sa bude uchádzať o znovuzvolenie do kresla vo volebnom obvode Islington North, ktoré zastáva od roku 1983. V rozhovore pre miestne noviny Inslington Tribune uviedol, že chce byť hlasom rovnosti, demokracie a mieru.



Vedenie Labouristickej strany, ktorú Corbyn kedysi viedol, mu ešte minulý rok zakázalo kandidovať za stranu v nasledujúcich voľbách. Corbyn čelil obvineniam, že ako jej šéf toleroval, keď sa v strane šíril antisemitizmus.



Návrh, aby strana zabránila Corbynovi kandidovať, predložil jej súčasný predseda Keir Starmer. Argumentovalo sa v ňom, že umožnenie kandidatúry Corbynovi by výrazne znížilo šance labouristov vyhrať nasledujúce parlamentné voľby.



Vyhlásením, že bude kandidovať ako nezávislý, si Corbyn podľa britskej stanice SkyNews môže zaistiť pozastavenie členstva v strane, ktorej členom je už 50 rokov.



Podľa denníka The Guardian mal britský politik oznámiť svoje plány budúci utorok, ale stredajšie vyhlásenie dátumu predčasných volieb premiérom Rishim Sunakom, ktoré prebehnú 4. júla, ho prinútilo predstaviť svoje úmysly už skôr.



Labouristi plánujú svojho nominanta a vyzývateľa Corbyna ohlásiť začiatkom júna. Medzi menami sa skloňuje poslankyňa londýnskeho zhromaždenia Sem Moemová a Praful Nargund, člen rady Islingtonu.