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Jerevan nemôže hlasovať v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti
Podľa Peskova OZKB rozhodla o tomto kroku preto, že Arménsko si už niekoľko rokov neplní svoje záväzky.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Arménsko prišlo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) o hlasovacie právo a možnosť nominovať svojich zástupcov na vedúce pozície. Oznámil to v stredu hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov po zasadnutí Rady kolektívnej bezpečnosti ODKB v Moskve. Arménsko na túto schôdzku nevyslalo delegáciu. Informovala o tom stanica Deutsche Welle (DW), píše TASR.
Podľa Peskova OZKB rozhodla o tomto kroku preto, že Arménsko si už niekoľko rokov neplní svoje záväzky. Generálny tajomník ODKB Taalatbek Masadykov spresnil, že Jerevan posledné tri roky neplatil členské príspevky a nevysielal svojich pracovníkov do sekretariátu ani spoločného štábu organizácie. Zdôraznil však, že o vylúčení Arménska sa nerokovalo.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok uviedol, že Arménsko formálne nepožiadalo o vystúpenie z OZKB. Vyhlásenia arménskeho premiéra Nikola Pašinjana o tom, že OZKB už pre jeho krajinu nemá význam, podľa neho nie sú podložené žiadnymi dokumentmi. Dodal, že Arménsku naďalej zostávajú základné práva vyplývajúce zo Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti vrátane práva na kolektívnu bezpečnosť.
Pašinjan vo februári 2024 oznámil pozastavenie účasti Arménska v OZKB. V tom istom roku Jerevan prestal prispievať na jej financovanie.
Arménsko zmenilo svoj postoj k OZKB aj po tom, ako táto organizácia podľa jeho predstaviteľov nereagovala na postup azerbajdžanských síl na medzinárodne uznanom území Arménska v roku 2022.
Pašinjan v septembri 2024 navyše obvinil najmenej dve členské krajiny OZKB z účasti na príprave vojenského konfliktu v Náhornom Karabachu na strane Azerbajdžanu. V roku 2024 médiá informovali aj o dodávkach moderných zbraní z Bieloruska do Azerbajdžanu.
Podľa Peskova OZKB rozhodla o tomto kroku preto, že Arménsko si už niekoľko rokov neplní svoje záväzky. Generálny tajomník ODKB Taalatbek Masadykov spresnil, že Jerevan posledné tri roky neplatil členské príspevky a nevysielal svojich pracovníkov do sekretariátu ani spoločného štábu organizácie. Zdôraznil však, že o vylúčení Arménska sa nerokovalo.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok uviedol, že Arménsko formálne nepožiadalo o vystúpenie z OZKB. Vyhlásenia arménskeho premiéra Nikola Pašinjana o tom, že OZKB už pre jeho krajinu nemá význam, podľa neho nie sú podložené žiadnymi dokumentmi. Dodal, že Arménsku naďalej zostávajú základné práva vyplývajúce zo Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti vrátane práva na kolektívnu bezpečnosť.
Pašinjan vo februári 2024 oznámil pozastavenie účasti Arménska v OZKB. V tom istom roku Jerevan prestal prispievať na jej financovanie.
Arménsko zmenilo svoj postoj k OZKB aj po tom, ako táto organizácia podľa jeho predstaviteľov nereagovala na postup azerbajdžanských síl na medzinárodne uznanom území Arménska v roku 2022.
Pašinjan v septembri 2024 navyše obvinil najmenej dve členské krajiny OZKB z účasti na príprave vojenského konfliktu v Náhornom Karabachu na strane Azerbajdžanu. V roku 2024 médiá informovali aj o dodávkach moderných zbraní z Bieloruska do Azerbajdžanu.