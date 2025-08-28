Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Zahraničie

Jermak a Umerov rokovali o mieri na Ukrajine v Saudskej Arábii

.
Miestny obyvateľ prechádza cez cestu, ktorá je pokrytá sieťou proti dronom FPV v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti na Ukrajine v nedeľu 24. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Jermak návštevu oznámil na platforme Telegram.

Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v stredu uviedol, že spolu s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom navštívil Rijád. Cieľom tejto cesty bolo podľa neho prerokovať úlohu Saudskej Arábie v dosiahnutí mieru na Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Jermak návštevu oznámil na platforme Telegram. Dodal, že sa spolu s Umerovom stretli so saudským ministrom obrany a tamojším poradcom pre národnú bezpečnosť.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore uviedol, že delegácia Kyjeva bude vo štvrtok rokovať vo Švajčiarsku a v piatok odcestuje do New Yorku, kde sa stretne s predstaviteľmi americkej administratívy.

Stretnutie v New Yorku potvrdil ešte skôr aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff s tým, že Washington tiež naďalej pokračuje v rokovaniach s Ruskom ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb