Jermak a Umerov rokovali o mieri na Ukrajine v Saudskej Arábii
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v stredu uviedol, že spolu s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom navštívil Rijád. Cieľom tejto cesty bolo podľa neho prerokovať úlohu Saudskej Arábie v dosiahnutí mieru na Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Jermak návštevu oznámil na platforme Telegram. Dodal, že sa spolu s Umerovom stretli so saudským ministrom obrany a tamojším poradcom pre národnú bezpečnosť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore uviedol, že delegácia Kyjeva bude vo štvrtok rokovať vo Švajčiarsku a v piatok odcestuje do New Yorku, kde sa stretne s predstaviteľmi americkej administratívy.
Stretnutie v New Yorku potvrdil ešte skôr aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff s tým, že Washington tiež naďalej pokračuje v rokovaniach s Ruskom ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine.
