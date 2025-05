Jermak:Ak Putin do Istanbulu nepríde, znamená to, že Moskva nechce mie

Kyjev 14. mája (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak očakáva, že sa ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok zúčastní na rokovaniach v Istanbule. Inak by podľa neho išlo o jasný signál, že Moskva nechce mier a „nie je pripravená na seriózne rokovania,“ uviedol na platforme Telegram. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Jermak zároveň vyzval na uvalenie nových sankcií na Putina v prípade, že do Turecka nepricestuje. Okrem toho zdôraznil aj význam budúceho členstva Ukrajiny v NATO. „Bez toho nebudú žiadne skutočné (bezpečnostné) záruky,“ uviedol.



Vo štvrtok by sa v tureckom Istanbule mali konať rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré počas uplynulého víkendu navrhol ruský prezident Vladimir Putin.



Zelenskyj na návrh zareagoval vyhlásením, že do Turecka pricestuje osobne a na to isté vyzval aj Putina, ktorý má podľa neho rozhodujúce slovo v Rusku v otázke vojny. Kremeľ však doteraz odmieta jednoznačne povedať, či do Istanbulu pricestuje Putin, alebo pôjde niekto iný. Napokon nie je ani isté, či sa priame ukrajinsko-ruské rokovania v Istanbule vôbec uskutočnia.



Možnosť svojej účasti necháva do poslednej chvíle otvorenú aj americký prezident Donald Trump, ktorý je aktuálne v Katare a vo štvrtok by mal byť v Spojených arabských emirátoch. Biely dom ale oznámil, že do Istanbulu pôjde šéf rezortu diplomacie USA Marco Rubio ako aj osobitní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.