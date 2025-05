Kyjev: Ak Putin nepríde na rokovania, nechce ukončiť vojnu

Kyjev 13. mája (TASR) - Ukrajina v utorok vyhlásila, že ak sa ruský prezident Vladimir Putin priamo nezúčastní na navrhovaných rokovaniach s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Turecku, bude to jasný znak, že Moskva nechce ukončiť vojnu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak pre agentúru Reuters ozrejmil, že Zelenskyj sa v Turecku nestretne so žiadnym iným ruským predstaviteľom, iba s prezidentom Putinom.



„Ak Vladimir Putin odmietne prísť do Turecka, bude to konečný signál toho, že Rusko nechce ukončiť túto vojnu, že Rusko nie je ochotné a nie je pripravené na žiadne rokovania,“ uviedol Jermak.



Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou 15. mája v Istanbule bez akýchkoľvek podmienok. Podľa neho chce Rusko „reštartovať“ mierové rozhovory, ktoré obe krajiny viedli v roku 2022. Zelenskyj reagoval, že je pripravený stretnúť sa tento týždeň v Turecku s Putinom, no malo by to byť osobne. Doposiaľ však nie je zrejmé, či Putin odpovie na Zelenského návrh.



Americký prezident Donald Trump avizoval, že v prípade uskutočnenia rokovaní by do Turecka mohol pricestovať aj on.