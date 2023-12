Jermak: Bez finančnej pomoci USA hrozí porážka Ukrajiny

Kyjev/Washington 6. decembra (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v stredu varoval, že v prípade zastavenia finančnej podpory zo strany USA by hrozila porážka Ukrajiny vo vojne proti Rusku, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Prirodzene by to znemožnilo pokračovanie úsilia o oslobodenie (ukrajinského územia) a vytvorilo by to veľké riziko porážky v tejto vojne," povedal Jermak vo Washingtone pre rozhlasovú stanicu Hlas Ameriky.



Zároveň vyzval americký Kongres, aby uvoľnil od októbra zablokovaný rozsiahly balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Jermak súčasne ubezpečil, že ukrajinská armáda má pripravené plány ďalšieho postupu už aj na budúci rok. Vďaka masívnej pomoci Západu Ukrajina už vyše 21 mesiacov vzdoruje ruskej invázii, pripomína DPA.



Americký prezident Joe Biden v októbri požiadal Kongres o uvoľnenie približne 105 miliárd dolárov v rámci bezpečnostného balíka, ktorý okrem iného obsahuje aj rozsiahlu vojenskú pomoc pre Ukrajinu a Izrael.



Niektorí konzervatívni republikáni, zástancovia tzv. tvrdej línie, však ďalšiu pomoc pre Kyjev odmietajú a Kongres už niekoľko mesiacov čelí patovej situácii v otázke financovania amerických federálnych úradov.



Biely dom v pondelok varoval, že ak americký Kongres do konca roka neschváli nové finančné prostriedky, nebude už z čoho poskytovať ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.