Jermak kritizuje premietanie ruského dokumentu v Benátkach

Kyjev 7. septembra (TASR) — Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v piatok kritizoval premietanie ruského "propagandistického" dokumentárneho filmu na filmovom festivale v Benátkach a označil ho za hanebné. Film odsúdili aj osobnosti ukrajinskej kinematografie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rusko-kanadská dokumentaristka Anastasia Trofimovová predstavila na 81. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach dokumentárny film s názvom Rusi vo vojne, v ktorom sa pripojila k ruskému práporu postupujúcemu cez východnú Ukrajinu.



Dokumentárne dielo však vyvolalo pobúrenie v ukrajinských kultúrnych a politických kruhoch a mnohí ho považujú za prokremeľský film, ktorý sa snaží ospravedlniť inváziu ruských síl na ukrajinské územie.



Jermak sa v príspevku na sociálnej sieti opýtal, prečo "Trofimovová rovnako ako aj niektoré ďalšie osobnosti z kultúry v Rusku, krajine, ktorá každý deň zabíja Ukrajincov, naše deti, môže vôbec pracovať civilizovanom svete".



Trofimovová tvrdí, že vo svojom filme chce ukázať "úplne normálnych ľudí", ktorí bojujú za Rusko a jej dokument vyvracia predstavu Západu o tom, že všetci ruskí vojaci sú vojnoví zločinci.



Obvinenia, že film je propagandou, odmietla ako smiešne vzhľadom na to, že v Rusku jej za to hrozí trestné stíhanie. "Som pevne presvedčená, že ruská invázia na Ukrajinu bola neoprávnená, nezákonná a uznávam oprávnenosť vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine Medzinárodným trestným súdom," uviedla vo vyhlásení.



Ukrajinská aktivistka a Jemrakova poradkyňa Darija Zarivná povedala, že film sa snaží "ospravedlniť ruskú armádu, ktorá je priamo zodpovedná za zločiny proti ukrajinskému ľudu". Trofimovovú obvinila z "očividného zamlčiavania vojnových zločinov a snahy zotrieť hranicu medzi obeťou a agresorom".



Podľa ukrajinskej filmovej producentky Darje Basselovej môže tento film divákov "uviesť do omylu, že ide o protivojnový film, ktorý spochybňuje súčasný režim v Rusku", avšak je to "ukážkový príklad čistej ruskej propagandy". V dokumente sa podľa nej objavili vojaci, ktorí opakovali nepravdivé tvrdenia Kremľa o Ukrajincoch ako nacistoch.