Jermak: Kyjev žiada pred ďalším rokovaním s Moskvou jej podmienky

Kyjev 30. mája (TASR) - Ukrajina je pripravená rokovať v pondelok 2. júna s Ruskom v Istanbule, trvá však na svojej požiadavke, aby jej Rusko ešte pred tým doručilo memorandum so svojimi podmienkami na ukončenie vojny. Povedal to vo štvrtok večer šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, informuje TASR na základe agentúry AFP.



„Ukrajina je pripravená zúčastniť sa na ďalšom stretnutí (s Ruskom), chceme však viesť konštruktívnu diskusiu. To znamená, že je dôležité (najprv) dostať ruský návrh (memoranda),“ povedal Jermak.



Vyjadril sa tak krátko po tom, ako hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Moskva stále čaká na odpoveď Kyjeva na svoj návrh, aby sa 2. júna konalo ďalšie mierové rokovanie v Istanbule.



Jermak v podstate zopakoval slová ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova, ktorý už v stredu trval na tom, aby Moskva najskôr Kyjevu zaslala zmienené memorandum, respektíve svoje podmienky.



Moskva tvrdí, že zmienené požiadavky predloží Kyjevu až na rozhovoroch v Istanbule. Kyjev však trvá na tom, že ďalšie stretnutie neprinesie výsledky, ak ešte pred ním takéto memorandum nedostane, pričom podotýka, že Moskve svoje požiadavky na ukončenie vojny už predložil a žiada od nej teraz to isté.



Hovorca Kremľa Peskov označil vo štvrtok takúto požiadavku za „nekonštruktívnu“ a povedal, že prioritou Ruska je teraz pokračovať v priamych rokovaniach.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase uviedol, že Rusko robí všetko pre to, aby tieto stretnutia nepriniesli nijaké výsledky. Dodal pritom, že aj to je dôvodom na ďalšie podstatné sankcie a vyvíjanie tlaku na Rusko.



Podľa hovorcu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhija Tychého naznačuje odmietanie Moskvy poslať Kyjevu takýto dokument to, že „je pravdepodobne plný nerealistických ultimát“.



Agentúra Reuters v stredu s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že ruský prezident Vladimir Putin podmieňuje ukončenie vojny na Ukrajine písomným záväzkom západných lídrov, že NATO sa nebude viac rozširovať smerom na východ, ako aj zrušením časti protiruských sankcií. To by znamenalo vylúčenie budúceho členstva Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska v NATO.



Prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch sa konali v Istanbule 16. mája. Ukrajinskú delegáciu viedol ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ruskú Vladimir Medinskij, ktorý je spolupracovníkom šéfa Kremľa Vladimira Putina. Jediným konkrétnym výsledkom bola vtedy dohoda Ruska a Ukrajiny, že si navzájom vymenia po 1000 vojnových zajatcov, čo sa skutočne stalo počas uplynulého víkendu. Moskva okrem toho prisľúbila vypracovanie zmieneného memoranda.