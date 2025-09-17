< sekcia Zahraničie
Jermak: Na Ukrajinu sa z okupovaného územia vrátilo ďalších 16 detí
Ukrajina tvrdí, že desaťtisíce tamojších detí boli unesené alebo odvlečené do Ruska alebo na Ruskom okupované územia, a to bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov.
Autor TASR
Kyjev 17. septembra (TASR) - Na Ukrajinu sa z jej územia okupovaného Ruskom vrátilo ďalších 16 ukrajinských detí, oznámil v stredu šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Všetky z nich sú podľa neho v bezpečí, dostávajú psychologickú podporu a obnovujú si svoje ukrajinské doklady, informuje TASR.
Medzi navrátenými je podľa Jermaka aj 15-ročné dievča, ktoré uniklo okupácii so svojou tetou po tom, čo jej rodičov a staršieho brata Rusi odsúdili na dlhé roky väzenia na základe vykonštruovaných obvinení.
Ďalším je desaťročný chlapec, ktorého okupačné úrady takmer odobrali jeho rodičom a vyvíjali tlak na jeho matku, aby súhlasila s vymyslenou dohodou o opatrovníctve, tvrdiac, že nemôže zostať so svojimi biologickými rodičmi.
Deti sa naspäť na Ukrajinu dostali na základe iniciatívy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorú spustili v roku 2023 s cieľom „vrátiť všetky ukrajinské deti unesené Ruskom“. Takto sa z Ruska a ním okupovaných ukrajinských území dostala na Ukrajinu začiatkom septembra skupina detí vo veku od troch mesiacov do 18 rokov.
Humanitárne výskumné laboratórium (HRL) z Yaleovej univerzity v utorok zverejnilo závery svojho najnovšieho vyšetrovania, na základe ktorých tvrdí tvrdí, že Rusko zaviedlo rozsiahly systém „prevýchovy“ a militarizácie ukrajinských detí, ktoré násilím deportovalo. Odborníci identifikovali viac než 210 miest, kde boli odvlečené na vojenský výcvik, výrobu dronov a iné formy nútenej prevýchovy.
„Ide o najvyšší počet miest, do ktorých boli doteraz odvezené deti z Ukrajiny, ktorý bol doteraz zverejnený. Skutočný počet je pravdepodobne vyšší, keďže HRL stále vyšetruje viacero miest a môžu existovať ďalšie miesta, ktoré ešte neboli identifikované,“ píše sa v správe.
Ukrajina tvrdí, že desaťtisíce tamojších detí boli unesené alebo odvlečené do Ruska alebo na Ruskom okupované územia, a to bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov. Kyjev to označuje za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny.
