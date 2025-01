Jermak odmieta mierové rozhovory medzi Putinom a Trumpom bez Ukrajiny

Kyjev 24. januára (TASR) - Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v piatok varoval pred tým, aby sa rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine uskutočnili iba za účasti Spojených štátov a Ruska, bez účasti Kyjeva či predstaviteľov európskych krajín. Reagoval tak na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v piatok uviedol, že je pripravený rokovať o vojne na Ukrajine s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"On (Putin) chce vyjednávať o osude Európy bez Európy. A chce rokovať o Ukrajine bez Ukrajiny," uviedol Jermak na sieti Telegram. "To sa nestane. Putin sa potrebuje vrátiť do reality, inak bude vrátený späť. Takto to v modernom svete funguje," dodal šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie.



Putin v piatok vyhlásil, že je pripravený rokovať s Trumpom o vojne na Ukrajine. Nový americký prezident počas kampane niekoľkokrát avizoval, že bude chcieť dosiahnuť ukončenie vojny na Ukrajine. V stredu na svojej sieti Truth Social vyzval ruského náprotivka, aby čo najskôr pristúpil na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. V opačnom prípade vraj USA uvalia "vysoké dane, clá a sankcie" na všetko, čo im a ďalším krajinám Rusko predáva.



Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj, ktorý sa usiluje o stretnutie s Trumpom, v utorok pre Bloomberg pripustil aj svoje priame rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dodal, že takéto stretnutie je možné, len "ak Ukrajina dostane šancu ukončiť túto vojnu spravodlivým mierom pre Ukrajinu, pre Ukrajincov".



"Chápem, že bez Ruska nie je možné diplomaticky ukončiť túto vojnu," vyhlásil Zelenskyj.