Jermak: Poľsko je naklonené možnému dodaniu stíhačiek F-16 na Ukrajinu

Kyjev 30. januára (TASR) - Poľsko vysiela pozitívne signály ohľadom možnej dodávky stíhačiek typu F-16 na Ukrajinu, uviedol v pondelok vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. TASR informácie prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News a britského denníka The Guardian.



"Práce na získavaní stíhačiek F-16 pokračujú. Máme pozitívne signály z Poľska, ktoré je pripravené nám ich dodať v koordinácii s NATO," napísal Jermak v príspevku na platforme Telegram.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki však zdôraznil, že akékoľvek rozhodnutie o posilnení obranyschopnosti Ukrajiny musí byť prijaté v plnej koordinácii so spojencami zo Severoatlantickej aliancie.



Ukrajina v uplynulých dňoch zvýšila úsilie o získanie stíhačiek od západných spojencov. Žiada o nich krátko po tom, ako USA a Nemecko oznámili, že Ukrajine dodajú moderné tanky Abrams a Leopard, všíma si The Guardian.