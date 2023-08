Jermak: Pri paľbe na Cherson boli zranení najmenej traja civilisti

Kyjev 3. augusta (TASR) - Pri ostreľovaní juhoukrajinského mesta Cherson boli vo štvrtok ráno zranení najmenej traja ľudia. Podľa britskej stanice BBC to uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



Dodal, že Cherson ostreľovalo ruské delostrelectvo. Pod paľbu sa dostal prostriedok verejnej dopravy, ktorým sa ľudia viezli do práce, napísal Jermak na sociálnych sieťach, na ktorých uverejnil aj fotografiu so zakrvaveným sedadlom.



Terčom útoku bol v noci na štvrtok aj Kyjev. Náčelník kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhij Popko uviedol, že ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila asi 15 samovražedných dronov, ktoré smerom na ukrajinskú metropolu vypustila ruská armáda.



"Ôsmy po sebe idúci útok šáhidov (útočných dronov typu Šahid) na Kyjev. A opäť, ako včera (v stredu), je útok masívny. Sily a prostriedky protivzdušnej obrany na prístupe ku Kyjevu identifikovali a zničili takmer jeden a pol tucta vzdušných cieľov," uvádza sa v správe zverejnenej Popkom na sociálnych sieťach.



Dodal, že podľa predbežných informácií v Kyjeve nedošlo k žiadnym obetiam a materiálnym škodám.



Velenie ukrajinského letectva doplnilo, že ruské drony zaútočili na Ukrajinu z Brianskej oblasti na západe Ruska. Potvrdilo, že všetky drony boli zneškodnené protivzdušnou obranou.



Podľa BBC ukrajinské monitorovacie kanály počas noci informovali aj o paľbe jednotiek protivzdušnej obrany na drony v Černihivskej oblasti. V tejto a dvoch ďalších oblastiach na severe - Kyjevskej a Sumskej - bol počas noci tiež vyhlásený letecký poplach.