Jermak: Prioritou Ukrajiny na rokovaniach je bezpodmienečné prímerie

Istanbul 16. mája (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na sociálnej sieti Telegram informoval, že prioritou ukrajinskej delegácie na piatkových rokovaniach s Ruskom v Istanbule bude dohodnúť bezpodmienečné prímerie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Ukrajina je pripravená na mier a dlhodobé a bezpodmienečné prímerie. Ukrajinská delegácia je dnes v Istanbule, aby dosiahla bezpodmienečné prímerie - to je naša priorita,“ uviedol Jermak.



Kyjev by na rokovaniach chcel otvoriť aj otázku stretnutia ukrajinského a ruského prezidenta. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z diplomatického prostredia.



Osobné stretnutie v Turecku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom minulý týždeň navrhol prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, ktorý tiež vo štvrtok pricestoval do Ankary. Ruský líder však osobnú účasť na rozhovoroch v Istanbule odmietol.



Rokovanie medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou za prítomnosti Turecka sa očakáva napoludnie. Pôjde o prvé priame stretnutie predstaviteľov znepriatelených strán od marca 2022. Predchádza mu trojstranné stretnutie predstaviteľov Turecka, Ukrajiny a USA.



Okrem Jermaka sú v Istanbule aj ukrajinský minister obrany Rustem Umerov a šéf diplomacie Andrij Sybiha. Ruskú delegáciu vedie poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij.