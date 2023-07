Jermak: Rusko chce útokmi na sklady obilia vyvolať utečeneckú krízu

Kyjev 19. júla (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak obvinil Rusko z "pokusu vyvolať utečeneckú krízu na Západe" tým, že útočí na ukrajinské sklady obilia. V stredu o tom informoval portál britskej televízie Sky News, uvádza TASR.



Podľa Jermaka útoky v Odese dokazujú, že Rusko sa pokúša "všetkými možnými prostriedkami politicky zasiahnuť do vnútorných záležitostí týchto krajín" tým, že sa usiluje vyvolať hlad v krajinách globálneho juhu.



Ďalší popredný ukrajinský predstaviteľ, minister pre komunity a infraštruktúru Olexandr Kubrakov, v tvíte napísal, že útoky na sklady obilia zaťahujú Rusko "do vojny nielen s Ukrajinou, ale s obyvateľmi Afriky a Ázie, pre ktorých je obilie vecou prežitia".



Zelenskyj v stredu tiež na sociálnych sieťach napísal, že Rusko "úmyselne" útočilo na miesta, ktoré Ukrajina využíva na vývoz obilia. Urobil tak po tom, čo Moskva už druhú noc po sebe útočila na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, ktoré hrá významnú úlohu pri vývoze poľnohospodárskych produktov cez Čierne more.



K opakovaným útokom na Odesu došlo po tom, ako Rusko v pondelok 17. júla odstúpilo od dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov, čo vyvolalo kritiku medzinárodného spoločenstva.