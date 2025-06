Jermak sa stretol s Rubiom, USA vyzval na uvalenie ďalších sankcií

Washington 4. júna (TASR) - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak sa v stredu vo Washingtone stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorého vyzval na uvalenie nových protiruských sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Diskutovali sme o situácii na fronte a potrebe posilniť podporu Ukrajiny v oblasti protivzdušnej obrany,“ napísal Jermak na sociálnych sieťach. „Zdôraznil som, že Ukrajina urobila všetko pre dosiahnutie mieru a je pripravená na prímerie, ale Rusko to odmieta. Preto sú potrebné ďalšie sankcie,“ dodal.



Rubio s Jermakom diskutoval aj o pondelňajších rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule, ich ďalšom priebehu, nadchádzajúcej výmene vojnových zajatcov a o návrate rukojemníkov a detí unesených Ruskom.



Ukrajinská delegácia dorazila do USA v utorok a vedie ju podpredsedníčka vlády Julija Svyrydenková. S Američanmi chcú Ukrajinci diskutovať o obranných a ekonomických témach.



Do Washingtonu ukrajinskí predstavitelia dorazili v čase, keď senátori z oboch amerických politických strán predložili návrh na nové protiruské sankcie, ako aj sekundárne sankcie v podobe 500-percentného cla na krajiny, ktoré ktoré kupujú od Ruska ropu, zemný plyn, urán a iné produkty.