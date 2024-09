Jermak: Sankcie voči Iránu za dodávku rakiet do Ruska nestačia

Kyjev 10. septembra (TASR) - Uvalenie sankcií na Irán za dodávky balistických rakiet do Ruska nestačí, uviedol v utorok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Zároveň žiada, aby spojenci Kyjevu umožnili útočiť na ciele v Rusku západnými zbraňami dlhého doletu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Potrebujeme tiež povolenie na použitie západných zbraní proti vojenským cieľom na území Ruskej federácie, dodávky rakiet dlhšieho doletu a posilnenie našej protivzdušnej obrany," napísal Jermak v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Spojené štáty v utorok oznámia nové sankcie voči Iránu v súvislosti s dodávkou balistických striel do Ruska, povedal počas návštevy Londýna americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Šéf americkej diplomacie predpokladá, že Moskva v najbližších týždňoch použije tieto zbrane proti Ukrajine.



Správy o tom, že Irán práve dodáva Rusku balistické rakety krátkeho doletu, sa v médiách začali objavovať počas uplynulého víkendu. Odvolali sa pritom na anonymných amerických aj európskych predstaviteľov.



Iránske dodávky balistických rakiet do Ruska ostro odsúdili aj Francúzsko, Nemecko a Británia, ktoré sa budú zaoberať novými sankciami voči spoločnosti Iran Air.



"Tento krok je eskaláciou zo strany Iránu aj Ruska a predstavuje priamu hrozbu pre európsku bezpečnosť," uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Krajiny zároveň vyzvali Teherán, aby prestal podporovať vojenské ťaženie Ruska na Ukrajine.