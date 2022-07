Jermak: Ukrajina musí vyhrať vojnu do zimy

Kyjev 20. júla (TASR) - Ukrajina musí vyhrať vojnu proti Rusku do začiatku zimy, aby zabránila svojmu susedovi usadiť sa dlhodobo na jej území, povedal v utorok vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Citovala ho tlačová agentúra AFP.



"Pre nás je veľmi dôležité, aby vojna nepokračovala aj v zime. Lebo po zime, keď budú mať Rusi ďalší čas na upevnenie pozícií, to bude pre nás určite ťažšie. Je veľmi dôležité nedať im tú možnosť," povedal Jermak pre ukrajinský týždenník Novoje vremia.



Zopakoval aj postoj Kyjeva, že západní spojenci Ukrajiny by jej mali dodávať ďalšie zbrane. Doplnil, že sa spolieha na sľuby Spojených štátov, že dodajú pomoc za niekoľko miliárd dolárov, a to vo forme zbraní a ekonomickej podpory.



"Naším cieľom je víťazstvo," uviedol Jermak.



Podľa jeho slov teraz prebiehajú rozhovory s Ruskom, ale točia sa len okolo toho, ako vyviezť ukrajinské obilie zo zablokovaných prístavov - a nie okolo toho, ako ukončiť konflikt. Ten sa začal vo februári, keď Ruska napadlo Ukrajinu.



"Tieto rokovania sa konajú na úrovni armády a ministerstva zahraničných vecí... a prostredníkom je OSN," informoval Jermak. "Som v kontakte s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, nekomunikujem s Rusmi," zdôraznil.